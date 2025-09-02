توزیع تجهیزات در هنرستانهای قزوین با اجرای طرح شهید محمد طرحچی
با هدف ارتقای کیفیت آموزش در هنرستانهای استان قزوین، کاروان توزیع تجهیزات در قالب طرح شهید محمد طرحچی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در مراسم توزیع تجهیزات هنرستانهای استان گفت: این اقدام مهم با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و فراهم آوردن امکانات بهروز برای دانشآموزان هنرستانی انجام میشود.
وی افزود که برای توسعه و تجهیز هنرستانها تاکنون ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.