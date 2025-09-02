پخش زنده
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ساخت ۳۰هزار واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاهها تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به یکهزار واحد از این خوابگاهها تکمیل و افتتاح شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دکتر مهدی پندار افزود: وزارت علوم با هدف تأمین بخشی از نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه متأهل، ساخت ۳۰هزار واحد خوابگاه متأهلی را در دستور کار قرار داده است؛ تاکنون نزدیک به یکهزار واحد از این خوابگاهها به بهرهبرداری است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه این نوع خوابگاهها در دانشگاهها افزود: سال گذشته اعتبار این طرح حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای وزیر علوم و همراهی مجلس شورای اسلامی، این عدد در سال جاری به ۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
دکتر پندار گفت: تفاهمنامههای متعددی با دانشگاهها امضا شده و روند اجرایی بخش زیادی از پروژهها آغاز شده است. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام با تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی بخشی از این پروژهها را حمایت میکند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در تشریح روشهای تأمین مالی طرح گفت: ۲۰ تا ۲۵درصد هزینهها بهصورت نقدی از سوی وزارت علوم پرداخت میشود، حدود ۵۰درصد از طریق وامهای بانکی مربوط به طرح جهش تولید مسکن تأمین خواهد شد و ۲۵درصد باقیمانده نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، ۱۰درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایهای دانشگاهها به استناد قانون جوانی جمعیت، مشارکت خیرین، مولدسازی دارایی دانشگاهها و سایر منابع قانونی پوشش داده میشود.
وی تأکید کرد: با این سازوکار پیشبینی شده، احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی تا پایان برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد و امیدواریم دانشگاهها بتوانند بخش عمده نیاز دانشجویان متأهل را پاسخ دهند.