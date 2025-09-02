به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول حفاظت محیط زیست تربت‌حیدریه گفت: با دریافت گزارش‌های موثق از انجام شکار غیرمجاز در یکی از مناطق حفاظت شده این شهرستان، ماموران فرماندهی انتظامی در بازرسی از یک منزل مسکونی لاشه‌ یک راس قوچ وحشی، یک راس میش وحشی و یک راس بز وحشی را کشف کردند.

عباسعلی خسروی افزود: شکارچی متخلف دستگیر و روانه زندان شد.

مسئول حفاظت محیط زیست تربت‌حیدریه ادامه داد: خشکسالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، کاهش منابع آبی، چرای بی‌رویه دام و تخریب زیستگاه‌ها از یک سو و شکار غیرمجاز به همراه فروش اجزای حیات‌وحش از سوی دیگر، آثار مخربی بر جمعیت حیات‌وحش برجای گذاشته و تعادل طبیعی را بر هم زده است.

به گفته وی، این عوامل بحران انقراض گونه‌های ارزشمندی مانند «قوچ، میش و پازن» را در منطقه تشدید کرده‌اند.

کمک به حفاظت محیط زیست در قالب «نذر طبیعت»

مسئول حفاظت محیط زیست تربت‌حیدریه گفت: با توجه به خشکسالی‌های متمادی، کاهش چشمگیر منابع آبی و مشکلات تأمین علوفه از همه همیاران، دوستداران و علاقه‌مندان به محیط‌زیست و طبیعت شهرستان درخواست می‌شود در قالب «نذر طبیعت» به یگان حفاظت اداره محیط‌زیست کمک کنند.

خسروی ادامه داد: افراد می‌توانند در آموزش همگانی حفاظت از محیط‌زیست مشارکت کرده، در طرح‌های آبرسانی و تأمین علوفه عملی داشته باشند و جوامع محلی را در بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی یاری دهند.

شکار غیرمجاز و بی رویه آخرین زیستگاه‌های حیات‌وحش منتج به از بین رفتن گونه‌های شاخص آهو، قوچ و میش، کل و بز شده که با بر هم ریختن چرخه طبیعت طعمه طبیعی گوشتخوارانی نظیر پلنگ نیز از بین رفته و این دست‌اندازی به تنوع زیستی و چرخه طبیعی، تعارضات حیات وحش و انسان تشدید پیدا می‌کند.

تربت‌حیدریه دارای سه منطقه تحت مدیریت شامل منطقه شکار ممنوع بزمای، منطقه شکار ممنوع ژرف و منطقه حفاظت شده سید مرتضی است که به صورت مشترک با شهرستان‌های زاوه، مه ولات، کاشمر، کوهسرخ به منظور برخورد قاطع با تخلفات شکارو صید و سایر تخلفات حوزه محیط زیست پایش شبانه‌روزی و مدیریت و کنترل می‌شود.

تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.