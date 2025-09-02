به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرپرست دانشگاه پیام نور خوزستان گفت : دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور محسوب شده و پرداخت وام شهریه با کمترین کارمزد، اختیاری بودن حضور در کلاس های درس، لحاظ شرایط ویژه برای کارمندان، شاغلین و بانوان خانه دار، سهولت در تغییر رشته، مرخصی، تطبیق واحد، مهمان و تغییر محل آزمون به شهر مورد نظر دانشجو از مزایای تحصیل در آن محسوب میشود.

دکتر مروج با اشاره به آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور خوزستان از امروز یازدهم شهریور ماه ادامه داد : علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.