نوشاد و نیما عالمیان و بنیامین فرجی در جدیدترین رده بندی جهانی تنیس روی میز صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رده بندی برترین‌های این رشته را منتشر کرد.

در بخش مردان، نوشاد عالمیان که در رده بندی‌های قبلی با اُفت مواجه شده و رتبه‌اش سه رقمی شده بود، با ۲۴ پله صعود در رده ۸۲ ایستاد.

همچنین نیما عالمیان با ۵ پله صعود در رده ۱۴۰، بنیامین فرجی با ۱۹ پله صعود در رده ۱۶۱، نوید شمس با یک پله سقوط در رده ۱۶۲، امیرحسین هدایی با یک پله سقوط در رده ۲۴۵ و امیرمهدی کشاورزی با ۲۰ پله صعود در رده ۳۱۰ قرار گرفتند.

در بخش بانوان نیز ندا شهسواری با وجود سقوط ۲ پله‌ای و ایستادن در رده ۲۳۱ همچنان برتری بازیکن ایرانی در این رده بندی است و شیما صفایی بدون تغییر جایگاه در رده ۲۸۵ و مهشید اشتری با ۳ پله سقوط در رده ۳۵۴ قرار دارند.