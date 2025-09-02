فرمانده انتظامی اردبیل از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار که اقدام به قدرت نمایی و عربده کشی در خیابان " فلسطین" اردبیل و برهم زدن امنیت با استفاده از سلاح سرد کرده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، سرهنگ سعید یوسفی‌فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در پی قدرت‌نمایی و عربده‌کشی یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار در خیابان فلسطین شهر اردبیل و برهم زدن امنیت و آرامش فردی و اجتماعی با استفاده از سلاح سرد و متواری شدن او از محل ارتکاب جرم، بررسی‌های تخصصی برای دستگیری اراذل و اوباش در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اختلاف شخصی انگیزه اراذل و اوباش از ارتکاب جرم بوده است، افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و پس از هماهنگی قضایی، اراذل و اوباش در کمتر از ۲۴ ساعت و در عملیات مأموران کلانتری ۱۲ محله فلسطین دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و برخورد با اراذل و اوباش یکی از اولویت‌های مأموریتی پلیس است، گفت: اراذل و اوباش دستگیر شده در پرونده مجرمانه خود چند مورد درگیری و برهم زدن نظم و امنیت فردی و اجتماعی با استفاده از سلاح سرد را دارد.