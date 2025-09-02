یک کشته و ۹ مصدوم در دو حادثه رانندگی در یزد
دو سانحه رانندگی در محور دهشیر به تفت منجر به فوت یک نفر و مصدومیت نه نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، رئیس اورژانس استان یزد از وقوع دو حادثه رانندگی در محور دهشیر به تفت خبر داد که در مجموع یک نفر جان خود را از دست داد و نه نفر مصدوم شدند.
سید محمدجواد میرجلیلی گفت: در نخستین حادثه، یک دستگاه خودروی پراید واژگون و منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.
وی افزود: دومین سانحه، واژگونی خودروی پژو۴۰۵ بود که فوت یک نفر و مصدومیت ۴ نفر را در پی داشت.
مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات فوریتهای پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.