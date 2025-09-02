پخش زنده
مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با بیان اینکه کاوشهای گنبد سلطانیه تا پایان ماه جاری ادامه دارد، گفت: در برخی رسانهها خبری مطرح شد مبنی بر اینکه آرامگاه اولجایتو پیدا شده است که چنین چیزی صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما،، ابوالضل عالی در خصوص آخرین وضعیت کاوش گنبد سلطانیه اظهار کرد: آخرین کاوشهای گنبد، به ۱۰ یا ۱۷ سال پیش باز میگردد که این مهم هم اکنون بخش جنوب غرب را در بر میگیرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: کاوشها را در فضای بزرگی ایجاد نکردیم، اما در محدوده مد نظر به نتایج قابل توجهی دست یافتهایم.
او گفت: در ادامه کاوش باستانشناسی در محدوده موسوم به ابواب البر، بخشهایی از یک آرامگاه زیرزمینی در مجاورت گنبد سلطانیه کشف شد.
عالی تصریح کرد: با توجه به شواهد و مدارک موجود و نوشتههای متون تاریخی، آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی و اسکلتهای کشف شده در آن احتمالا متعلق به خانواده سلطنتی ایلخانان مغول است.
مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با بیان اینکه هنور ناشناختههای زیادی در گنبد سلطانیه وجود دارد افزود: ۱۲ هکتار ارگ گنبد سلطانیه را در بر میگیرد که کاوشها صرفا در مقاطعی صورت گرفته است.
او با بیان اینکه برای کاوشهای بیشتر ادامه این روند ضروری است تا اطلاعات تاریخی افزایش یابد خاطرنشان کرد: پژوهشها با اخذ مجوز از سوی پژوهشگاه صورت میگیرد و از طرفی در صورت تخصیص اعتبار این کاوش در سالهای آینده نیز ادامه مییابد.
گنبد سلطانیه یادگار دوره ایلخانیان در ایران و یکی از آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی است.
این گنبد به دست سلطان محمد خدابنده در قرن هشتم احداث شده است که هم اکنون بزرگترین گنبد آجری جهان به شمار میرود.