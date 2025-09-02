رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: پذیرش بحران آب اولین قدم برای مدیریت این چالش است و با همکاری مردم، مجلس و دولت و با تدبیر وزارت نیرو می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضایی کوچی، صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در صحن علنی با اشاره به وضعیت کنونی آب کشور گفت: به دلیل تغییرات اقلیمی کشور وارد پنجمین سال خشکسالی شده و امسال با شدیدترین خشکسالی قرن مواجه بوده‌ایم. بارندگی‌ها در تهران تنها ۱۵۸ میلی‌متر بوده که ۴۲ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و بسیاری از سد‌های کشور کاهش چشمگیر ذخایر آب داشته‌اند.

وی با اشاره به کاهش منابع آب تجدیدپذیر ایران به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب، گفت: با وجود مصرف ۹۳ میلیارد مترمکعبی، حدود ۹۰ درصد منابع تجدیدپذیر کشور استفاده می‌شود، در حالی که میانگین جهانی ۴۰ درصد است. این مدیریت بهینه و اقدامات وزارت نیرو موجب شده است که بخش‌های مختلف کشور همچنان آب شرب و صنعتی خود را تأمین کنند.

رضایی کوچی افزود: پذیرش بحران آب اولین قدم برای مدیریت این چالش است و با همکاری مردم، مجلس و دولت و با تدبیر وزارت نیرو می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم. تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکار‌های موثر، بحران آب قابل کنترل است.

وی به اقدامات وزارت نیرو در بهینه‌سازی مصرف آب و برق اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با اصلاح و نوسازی سیستم‌های آبیاری و کولر‌های آبی، می‌تواند بهره‌وری آب را افزایش دهد و بخشی از آب منتقل‌شده از سد طالقان به تهران را صرفه‌جویی کند.

رئیس کمیسیون عمران در پایان تاکید کرد: وزارت نیرو باید به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر اصلی منابع آب عمل کند و با اصلاح ساختار‌های حکمرانی، بهره‌وری منابع آب را افزایش دهد تا هم معیشت مردم و کشاورزان حفظ شود و هم کشور در مسیر مدیریت پایدار آب گام بردارد.