فعالیت پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری از امروز در استان زنجان آغاز شده است و تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش زنجان گفت: پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری تا ۱۵ شهریورماه جاری در استان فعال است.

وی گفت : پایگاه‌های انتخاب رشته همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ۱۶ عصر تا ۲۰ شب آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.

تاراسی با بیان اینکه تعرفه خدمات انتخاب رشته بر اساس نرخ دولتی تعیین شده، افزود:دانش‌آموزان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این پایگاه‌ها بهره‌مند شوند.