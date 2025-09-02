پخش زنده
فعالیت پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری از امروز در استان زنجان آغاز شده است و تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش زنجان گفت: پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری تا ۱۵ شهریورماه جاری در استان فعال است.
تاراسی افزود : از امروز تا ۱۵ شهریور ماه جاری، پایگاههای انتخاب رشته در همه شهرستان و منطقه استان برای دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری فعال است.
وی گفت : پایگاههای انتخاب رشته همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ۱۶ عصر تا ۲۰ شب آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.
تاراسی با بیان اینکه تعرفه خدمات انتخاب رشته بر اساس نرخ دولتی تعیین شده، افزود:دانشآموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد میتوانند به صورت رایگان از خدمات این پایگاهها بهرهمند شوند.