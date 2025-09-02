به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با نهم ربیع الاول و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، این نیرو‌ها در مراسمی معنوی و باشکوه، با قرائت عهدنامه سربازی، آمادگی خود را برای حفاظت و صیانت از آرمان‌های دینی، مکتبی و ملی این مرز و بوم اعلام کردند.

در این مراسم، نیرو‌های نظامی با بیعتی مجدد اعلام کردند که تا پای جان و برای اعتلای دین و کشور، پایبند به مسیر امام زمان (عج) بوده و در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در سخنانی تاکید کرد: «پیمان و عهد با امام عصر (عج) به معنای بیعت با امامت است که از جانب خداوند متعال برقرار شده و مهم‌ترین وجه این عهد به شمار می‌رود.»

وی افزود: «این عهد سربازی نشان‌دهنده اعلام تبعیت کامل از امر امام زمان (عج) و پایبندی به مسیری است که آن حضرت مقدر فرموده‌اند.»

آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: «تجدید این عهد سربازی، اعلام مطیع بودن با قلب، زبان و عمل نسبت به حضرت بقیة الله است و اصل بیعت، نشانه آمادگی و اراده‌ای راسخ برای حرکت در مسیر اهداف متعالی ظهور آن حضرت محسوب می‌شود.»