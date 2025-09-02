به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، این کنسرت روز شنبه پانزدهم شهریور در تالار مرکزی رشت به رهبری ارکستر همایون رحیمیان برگزار خواهد شد. این درحالی است که هنوز از جزئیات این کنسرت که به نوعی اولین اجرای زنده ارکستر ملی ایران در خارج از پایتخت در سال جدید محسوب می‌شود، خبر جدیدی درج نشده است.

ارکستر ملی ایران طی ماه‌های گذشته مجموعه برنامه‌های مختلفی را در قالب رپرتوار‌های مختلف روی صحنه برده بود که از آن جمله می‌توان به کنسرت‌های «خاطره‌ای با من هست - گرامیداشت محمد سریر»، «مانده نگاهی - اجرای آثار زنده یاد همایون خرم»، «گلگون - اجرای آثاری از همایون رحیمیان و حسن ریاحی» اشاره کرد.

در ماه‌های گذشته ارکستر سمفونیک تهران از دیگر مجموعه‌های تحت پوشش بنیاد رودکی به رهبری نصیر حیدریان اولین کنسرت خارج از تهران خود را در قلعه فلک الافلاک شهر خرم آیاد استان لرستان برگزار کرده بود.