مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان درباره وقوع گرد و خاک خارجی در جنوب غرب خوزستان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و خاک عراقی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
بر همین اساس ورود و تاثیر گرد و خاک عراقی از اواسط وقت امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا اواخر وقت همان روز در مناطق جنوب غربی استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
کاهش دیدافقی و افت کیفیت هوا و همچنین افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک از جمله مخاطرههای این پدیده هستند.
انتظار میرود در این مدت احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولان در دستور کار قرار گیرد.