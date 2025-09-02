\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u0645\u062a\u06cc \u06f2 \u0648\u0632\u0646\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0631\u0648\u0698 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u06f1\u06f0 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0627\u062d\u062f \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc\u061b \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0648\u0632\u0646\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u06f1\u06f0 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0631\u0648\u0698 \u0631\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u06f2 \u0648\u0632\u0646\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f. \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u0645\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f7\u06f9 \u0648 \u06f8\u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.