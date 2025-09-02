به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه امروز با بی‌برقی آغاز می‌شود، گفت: امیدواریم تدبیری اندیشیده شود که بتوان ناترازی برق را رفع کرد.

وی افزود: استفاده از انرژی پاک و انرژی خورشیدی یکی از راهکار‌های رفع ناترازی‌هاست. ما نیز شهرداری را مکلف به استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌هایش کرده‌ایم که تعدادی از آنها مجهز شده و مابقی نیز در حال اجراست.

چمران درخصوص تعیین نرخ سرویس مدارس یادآور شد: تعیین نرخ روندی داشت که در سال‌های گذشته به هم ریخت. شهرداری قیمت را مشخص می‌کرد و فهرست رانندگان مورد تایید نیز ارائه می‌شد. مصوبه‌ای پس از آن تصویب شد که همه را ناراضی کرد. امسال با روش قبل نرخ را تعیین خواهیم کرد. وقتی مشخص نیست مسئولیت با کیست موضوع با مشکل مواجه می‌شود. سازمان تاکسیرانی می‌تواند بها و رانندگان را مشخص کند.

وی ادامه داد: قیمت را شورا تعیین و سازمان اعلام می‌کند و براساس آن با مدارس قرارداد می‌بندند. سازمان تاکسیرانی خودرو‌ها و رانندگانی را تایید می‌کند که صلاحیت جابجایی دانش‌آموزان با سرویس‌ها را داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد ناظران سازمان نظام مهندسی گفت: هر تصمیمی معایب و محاسنی دارد. معایب کار مشخص است و باید از صفر تا صدی عبور کرد و راهکار بینابینی مشخص کرد. باید با سازمان نظام مهندسی روند را مشخص کنیم. شهرداری و شورا آمادگی دارند که با همکاری نظام مهندسی امور را پیش ببرد.

وی در مورد حریم تهران هم تصریح کرد: نظر شورا همان است که اعلام کردیم. حریمی که به تصویب رسیده باید ساماندهی شود. می‌گوییم آب نداریم، اما حریم را در اختیار کسانی قرار می‌دهیم که در آن ساخت و ساز کنند. این به نفع شهرستان‌های اطراف نیست و تنها به سود سودجویان و زمین‌خواران است. ما معتقدیم شرایط حریم به این شکل به نتیجه نمی‌رسد.

چمران در رابطه با وضع نظافت شهر تصریح کرد: همه اعضای شورا نسبت به نگهداشت انتقاد دارند. قبل از موضوع کمبود کارگر هم مشکل داشتیم و باید مدیریت جدید سازمان پسماند در مورد برنامه‌های خود گزارش ارائه دهد. کارگران ایرانی هم اگر بیکار باشند از فعالیت در این بخش اقبال خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر ضرورت داشته باشد تحقیق و تفحص از سازمان املاک انجام می‌شود و اگر هم نه انجام نخواهد شد، گفت: رئیس سازمان املاک و مستغلات بسیار خوب و مسلط امور را دنبال می‌کند. شورا موضوع را بررسی می‌کند و اگر نیاز باشد تحقیق و تفحص انجام خواهد شد.

چمران در پاسخ به پرسشی در رابطه با ساخت و ساز در محله نیاوران نیز خاطرنشان کرد: باید در این خصوص پرسش‌وجو کنیم؛ این موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده است. اگر ساخت و ساز مطابق قانون باشد انجام خواهد شد و اگر نه باید از آن جلوگیری شود.

وی در پایان در مورد حضور وزیر نیرو در شورا گفت: چند بار قرار شد، وزیر به شورا بیاید که محقق نشد. یکبار بیمار بود، یکبار در جلسه دولت حضور داشت و حضورش در شورا به نتیجه نرسید. به هرشکل ما نشست‌ها را برگزار کردیم و تفاهماتی هم داشتیم که نامه ارسال کردند که شهرداری از پساب استفاده کند.