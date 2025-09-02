به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به تفاهم‌نامه مشترک این سازمان با بانک عامل اشاره کرد و گفت: مالکان خودروهای فرسوده سواری کرایه با سن ناوگان بیش از ۱۲ سال (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایین‌تر) که در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۲۰ صورت‌وضعیت فعال با کد رهگیری داشته‌اند، می‌توانند از تسهیلات بانکی با سود کم تا سقف پنج میلیارد ریال برای جایگزینی خودروی خود بهره‌مند شوند.

مهدی خضری افزود: متقاضیان این طرح نباید در پنج سال گذشته از تسهیلات مشابه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بین‌شهری استفاده کرده باشند. وی همچنین تأکید کرد که استفاده از تسهیلات و شماره‌گذاری خودروهای جدید، مستلزم اسقاط خودروی فرسوده و ارائه برگه اسقاط آن در زمان شماره‌گذاری ناوگان جدید به اتحادیه شرکت‌های سواری کرایه بین‌شهری است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: در این فرآیند، اولویت با مالکان خودروهایی است که سن ناوگان آنها بالاتر است. وی افزود: خودروهای جدیدی که در این طرح جایگزین می‌شوند، از محصولات شرکت ایران‌خودرو و در حال حاضر سمند سورن پلاس پیش‌بینی شده‌اند.

خضری در پایان اعلام کرد: در صورت عدم تکمیل سهمیه استانی، ظرفیت باقی‌مانده به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت. متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این طرح، به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های محل فعالیت خود مراجعه کنند.