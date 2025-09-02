به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه آزاد اسلامی گیلان اعلام کرد: انتخاب رشته متقاضیان با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری و ثبت نام سوابق تحصیلی بدون آزمون مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته از امروز سه شنبه ۱۱ شهریور آغاز می‌شود.

این دانشگاه همچنین اعلام کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و دفترچه ثبت نام مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سوابق تحصیلی امروز ۱۱ شهریور منتشر می‌شود.

متقاضیان برای ثبت نام و انتخاب رشته به سامانه azmoon.org مراجعه کنند.