به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان اعلام کرد: مالکان ناوگان سواری کرایه فرسوده استان می توانند برای ثبت نام نوسازی ناوگان با تسهیلات کم بهره اقدام کنند.

محسن یازرلوگفت: سن بیشتر از ۱۲ سال (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایین تر) و داشتن حداقل ۱۲۰ صورت وضعیت با کد رهگیری در طول سال گذشته (۱۴۰۳) از مهمترین شرایط ناوگان برای دریافت این تسهیلات است.

به گفته وی، این تسهیلات را بانک قرض الحسنه مهر ایران و تا سقف ۵ میلیارد ریال برای خرید سمند سورن پلاس به متقاضیان واجد شرایط حمل و نقل عمومی سواری کرایه پرداخت می‌کند.

یازرلو افزود: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر به انجمن‌های صنفی بخش حمل و نقل مسافر مراجعه کنند.