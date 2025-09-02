به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی سوری با اشاره به اهمیت ترویج مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار‌های خوزستانی اظهار کرد: توسعه فرهنگ مصرف ماهی و میگو علاوه بر ارتقای سلامت جامعه به رونق بیشتر تولید و اشتغال در این حوزه نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه خوزستان سالانه بخش قابل توجهی از تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: توسعه مزارع پرورش میگو، گسترش پرورش ماهیان گرمابی و دریایی و همچنین صید و صیادی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت شیلات خوزستان به شمار می‌رود.

سوری ادامه داد: در کنار افزایش تولید، موضوع ارتقای کیفیت، بسته‌بندی استاندارد و بازاریابی محصولات آبزی نیز در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر فراهم شود.

مدیرکل شیلات خوزستان اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۶۸ هزار تن آبزیان از استان خوزستان صادر شده که ارزشی معادل ۲۶۰ میلیون دلار داشته است.

به گفته وی، سرانه مصرف آبزیان در استان بیش از ۱۹ کیلوگرم برای هر نفر در سال است که تقریباً برابر با متوسط جهانی (۲۰ کیلوگرم) بوده و نشان‌دهنده جایگاه مناسب آبزیان در سبد غذایی خانوار‌های خوزستانی است.

سوری یادآور شد: شهر‌های ساحلی استان خوزستان به دلیل دسترسی مستقیم به منابع آبی و فرهنگ غنی مصرف آبزیان، سهم قابل‌توجهی در مصرف محصولات شیلاتی دارند و سرانه مصرف در این مناطق بالاتر از میانگین استان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان ۱۲ بازار خرده‌فروشی، یک بازار عمده‌فروشی و یک پایانه صادراتی آبزیان فعال هستند که نقش مهمی در ساماندهی توزیع داخلی و توسعه صادرات دارند.