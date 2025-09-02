به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد: امسال ۱۲۹هزارتُن گوجه فرنگی و ۹۰ هزار تن بادمجان از زمین‌های کشاورزی در شهرستان‌های پارسیان و رودان به‌عنوان قطب‌های تولیدکننده این محصول برداشت شود.

امیرزاده گفت: کشت نشاء گوجه فرنگی در پارسیان و بادمجان در رودان از شهریورآغاز و تا آبان ادامه دارد.

وی هرمزگان را قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور عنوان کرد و افزود: نشاء گوجه فرنگی زراعی بیشتر در روستا‌های شرق شهرستان پارسیان؛ حمیران، هشنیز و بوچیر کشت می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ارقام کشت گوجه فرنگی را سانسید، ساکاتا، بریویو، افرا، تارا، فامیلا، نهاوند و برنتا عنوان کرد.

امیرزاده گفت: محصول گوجه فرنگی تولیدی شهرستان پارسیان علاوه بر تامین نیاز داخلی، به استان‌های تهران، فارس، بوشهر و اصفهان ارسال و نیز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و دبی و کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و آذربایجان صادر می‌شود.

وی افزود: برداشت محصول گوجه فرنگی در پارسیان، از نیمه نخست آذر آغاز و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: پیش‌بینی می‌شود از دو هزار هکتار زمین کشاورزی شهرستان رودان۹۰ هزار تن بادمجان برداشت شود.

امیرزاده افزود: نشاء بادمجان بیشتر در بخش مرکزی شهرستان رودان کشت می‌شود و تا اوایل مهر ادامه دارد.

وی گفت: بادمجان‌های برداشت شده، علاوه بر تامین نیاز داخلی استان، به استان‌های تهران و فارس ارسال و به کشور‌های افغانستان، عراق و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: برداشت محصول بادمجان در شهرستان رودان نیز از نیمه نخست آبان آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

هم اکنون وسعت زمین‌های زراعی، باغی و محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل کشاورزی هرمزگان بیش از ۱۶۱ هزار هکتار با تولید سالانه سه میلیون و۹۵۰ تن محصول است.