رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گفت: بیماریهای قلبی، عروقی بیشترین علل مرگ و میرها در استان اردبیل محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بهزاد داورنیا اظهار کرد: در یک سال اخیر بررسیها نشان میدهد که بیشترین علت مرگ و میر در استان اردبیل مربوط به بیماریهای قلبی، عروقی بوده که روزانه همکاران ما در اورژانس افراد گرفتار را به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل میکنند.
وی افزود: در همه مراکز و پایگاههای سلامت شهری و روستایی طرح غربالگری و کنترل فشار خون انجام میشود تا جلوی گسترش بیماریهای قلبی و عروقی گرفته شده و به نوعی آگاهسازیها را شاهد باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کاهش استفاده از نمک را در سر سفره و جلوگیری از مصرف سیگار را به عنوان عامل خطرناک در این زمینه یادآور شد و تصریح کرد: تغذیه مناسب نقش مهمی را در کنترل و کاهش بیماریهای قلبی و عروقی به همراه دارد.
داورنیا گفت: باید هم استانیها در مصرف غذای کم نمک همراه با استفاده از میوه و سبزی دقت بیشتری را انجام داده تا جلوی بیماریهای قلبی، عروقی گرفته شود.
وی چاقی، مصرف دخانیات و برخی رفتارهای غلط زندگی را زمینهساز بروز این بیماریها عنوان کرد و یادآور شد: باید تک تک افراد جامعه مراقبت بیشتر را انجام دهند تا شرایط برای ارتقای سلامت فراهم آید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسعه سواد سلامت در جامعه را به عنوان یک رویکرد مهم دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این زمینه همکاری نهادهای علمی، پژوهشی و فرهنگی بسیار مهم و اساسی است.
داورنیا اضافه کرد: فعالیتهای خوبی را در حوزه بیماریهای فراگیر در این استان با محوریت دانشجویان و اساتید انجام دادیم و قطعا در این زمینه از پایاننامههای دانشجویی نیز در رسیدن به یک شرایط مناسب حمایتهای لازم انجام میشود.
وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی در کنار توسعه فضاهای بیمارستانی، سعی دارد تا با راهکارهای پیشگیرانه که کمهزینه به نظر میرسد، وضعیت مطلوب سلامت را برای تک تک افراد جامعه فراهم آورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یادآور شد: برای عملیاتی کردن فعالیتهای مختلف علمی، فرهنگی به ویژه توسعه فرهنگ سلامت و بهداشت، سواد سلامت و موارد دیگری مطرح است که تفاهمنامه همکاریهای مشترک در این زمینه با نهادها تدوین و تهیه شده است.