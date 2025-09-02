راه اندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی شیراز
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از راهاندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی در آیندهای نزدیک خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از راهاندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی در آیندهای نزدیک خبر داد و این رویداد را گامی بزرگ در ارتقای خدمات درمانی قلب در جنوب کشور دانست.
امین نیاکان اظهار کرد: در حال آمادهسازی و تجهیز بخش مراقبتهای ویژه (ICU) و سایر امکانات لازم برای راهاندازی بخش جراحی قلب کودکان هستیم.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود این بخش ظرف یک ماه آینده به طور کامل فعال شود که با راهاندازی آن، بزرگترین و مجهزترین سانتر جراحی قلب کودکان در منطقه جنوب کشور در بیمارستان نمازی شیراز آغاز به کار خواهد کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در خصوص فعالیت بخش جراحی قلب بزرگسالان بیمارستان نمازی، بیان کرد: با همت و تلاش شبانهروزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان نمازی و اساتید برجسته حوزه جراحی قلب در یک ماه گذشته شاهد انجام موفقیتآمیز هفت عمل جراحی قلب بزرگسالان بودهایم که این مهم با تلاش بیوقفه اساتید گرانقدر و کادر درمانی مجرب محقق شده است.