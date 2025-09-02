به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد از پرونده تخلف فروش ۳۰۰۰ نخ سیگار قاچاق خارجی به ارزش ۳۶۴ میلیون و ۶۸۷ هزار ریال خبر داد.

منصور انصاری افزود: شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد، با استناد به مدارک موجود و به دلیل تکرار در تخلف، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال معادل ۶ برابر ارزش تخلف جزای نقدی، تعطیلی و نصب پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

انصاری ادامه داد: با توجه به اعتراض متخلف در وقت قانونی، حکم صادره بدوی در شعبه تجدیدنظر تایید و در اداره اجرای احکام اجرا شد.