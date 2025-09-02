پخش زنده
یدالله منزوی چالشتری از چهرههای مؤثر و ماندگار آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری به دیدار حق شتافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،یدالله منزوی دانشآموختهٔ تعلیم و تربیت از دانشگاه اصفهان بود و پس از فراغت از تحصیل با این که شرایط کار و فعالیت در تهران داشت به موطن خود بازگشت و در دانش سرای مقدماتی شهرکرد به عنوان مدرس مشغول به کار شد.
پس از انقلاب در راهاندازی و توسعه مراکز تربیت معلم نقش جدی داشت و همزمان با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با این دانشگاه همکاری جدی داشت.
منزوی جدا از وجه معلمی، شخصیتی قابل احترام داشت و به عنوان فعّال اجتماعی در اغلب زمینههایی که به فرهنگ و تاریخ و ادب استان مربوط میشد مشارکت و مشاورت سازنده داشت.