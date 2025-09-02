پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک از آزادسازی ۲۸۴ هکتار از زمینهای منابع طبیعی و ملی این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید کرمی اظهار کرد: اقدامهای گستردهای در راستای پیشگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری در اندیمشک انجام شده که نتیجه این اقدام خلع ید، قلع و قمع و رفع تصرف از ۲۸۴ هکتار از زمینهای دولتی و منابع طبیعی در نقاط مختلف شهرستان است.
وی با تجلیل از ماموران یگان حفاظت از اراضی و همراهی دستگاههای قضایی و انتظامی اندیمشک برای صیانت از اراضی ملی و دولتی ادامه داد: با هرگونه تعرض و دستاندازی به اموال و اراضی دولتی به طور جدی برخورد میشود.
صدور سند ۲۰۵ هکتار از زمینهای ملی اندیمشک به نام دولت
کرمی ادامه داد: رسیدگی به موضوع زمینخواری در اولویت فعالیتهای این اداره قرار دارد و در راستای برخورد با پدیده زمینخواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی با قاطعیت با زمینخواران برخورد خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک با اشاره به اقدامهای انجام شده برای اصلاح اسناد زمینهای ملی در این شهرستان، اضافه کرد: سند ۲۰۵ هکتار از زمینهای ملی اندیمشک در سال جاری با اقدامهای انجام شده به نام دولت صادر و مالکیت دولت بر این زمینها تثبیت شد.
ضرورت تامین تجهیزات مناسب مهار آتش برای یگان حفاظت منابع طبیعی اندیمشک
وی با اشاره به آمار آتش سوزی منابع طبیعی این شهرستان بیان داشت: ۹ مورد آتش سوزی از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مراتع، جنگلها و منابع طبیعی اندیمشک به ثبت رسیده که ۵۰ درصد کمتر از سال گذشته است.
کرمی با اشاره به وجود ذخیره جنگلی وسیع و گونههای ارزشمند گیاهی در شهرستان اندیمشک، گفت: با توجه به قرار گرفتن بخش زیادی از این جنگلها در مناطق کوهستانی و سخت گذر شهرستان، تامین تجهیزات مناسب برای تیمهای عملیاتی و یگان حفاظت منابع طبیعی اندیمشک ضروری است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک اظهار داشت: تامین ۲ خودروی کمک دار، تامین تجهیزات، لباس و کفش مناسب آتش و لوازم کوهستانی مثل کوله پشتی، چراغ قوه و دستکش و همچنین دستگاههای دمنده برای نیروهای عملیاتی و دهیاریهای منطقه مورد نیاز و ضروری است.
مبارزه با آفات جنگی در مساحتی بیش از یک هزار هکتار
وی با اشاره به شیوع برخی آفتها در مناطق جنگلی این شهرستان ناشی از خشکسالی ادامه داد: مبارزه با آفات جنگلی در مساحتی بیش از یک هزار هکتار در این شهرستان اجرا شد که نقش کلیدی در کنترل آفات مناطق جنگلی داشته است.
۱۰۰درصد اراضی ملی و ۸۴ درصد اراضی زراعی استان در قالب طرح کاداست صاحب سند شدند.
خوزستان دارای ۶.۴ میلیون هکتار اراضی ملی است.