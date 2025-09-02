یک قلاده ببر هفت ساله در باغ وحش بابلسر یک بچه ببر ماده به دنیا آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شاهپور راشاد، مالک باغ وحش بابلسر اظهار کرد: یک قلاده ببر هفت ساله در باغ وحش بابلسر یک بچه ببر ماده به دنیا آورد که در سلامت کامل است و از شیر مادر تغذیه میکند.
وی گفت: این ببر مادر هفت ساله به همراه یک توله خود در این باغ وحش قرنطینه هستند چراکه اگر فردی به آنها نزدیک شود ببرها بچههای خود را میکشد.
راشاد افزود: تحت هیچ شرایطی نباید به تولههای شیر، پلنگ و ببر نزدیک شد، چون آنها احساس میکنند دشمن آنها را تهدید کرده و به سرعت بچههای خود را میکشند.
مالک باغ وحش بابلسر با بیان این که این ببر مادر او را میشناسد، گفت: فقط در حدی که به این ببر مادر غذا بدهد به آنها نزدیک میشود و هیچ فرد دیگری نباید نزدیک این تولهها شود.
راشاد تصریح کرد: تغذیه مناسب به همراه نگهداریهای مطلوبی که در این باغ وحش از حیوانات صورت میگیرد هر ساله شیرها و ببرهای موجود در این مجموعه زادآوری خوبی دارند.
در این باغ وحش حیواناتی از جمله شیر، ببر بنگال، خرس، گرگ، شتر، فلامینگو، گوزن زرد اروپایی و طاووس نگهداری میشود.