شیراز میزبان جشنواره تئاتر «شکوه پارس» شد
شیراز میزبان جشنواره تئاتر «شکوه پارس» شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برپایی جشنواره تئاتر «شکوه پارس» از ۱۳ تا ۱۸ شهریورماه در تالار حافظ شیراز خبر داد.
سولماز دهقانی اعلام کرد: این رویداد، صحنههای نمایشی شیراز را به محفل دیدار و اندیشهورزی هنرمندان و هنردوستان بدل خواهد کرد.
دهقانی با بیان اینکه این جشنواره بهعنوان یکی از رویدادهای شاخص پایان تابستان در تقویم هنری استان ثبت میشود، افزود: «شکوه پارس» فرصتی استثنایی برای علاقهمندان فراهم میآورد تا در کنار تماشای نمایشهای شاخص، به بازاندیشی درباره نسبت میان هنر و زندگی روزمره بپردازند.
«باخ»؛ فلسفه و درام بر صحنه
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیهکنندگی علی شاهانی را از نقاط درخشان این جشنواره عنوان کرد که در روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور روی صحنه میرود.
دهقانی گفت: در این اثر که با بازی رضا جهان، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزائیان و بهنار نادری اجرا میشود، روایتهای درهمتنیدهای از زندگی، موسیقی و اندیشه انسانی با الهام از جهان «یوهان سباستین باخ» شکل میگیرد؛ این نمایش تلاقی هنر موسیقی و نمایش است؛ جایی که ملودیهای باخ نه یک پسزمینه صوتی، بلکه متنی فلسفی در تار و پود اجرا جاری میشوند.
«روزهای بیباران»؛ روایت عطش و انتظار
وی از نمایش «روزهای بیباران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی امین بهروزی به عنوان اثر برجسته دیگر این جشنواره نام برد که در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور اجرا خواهد شد.
به گفته دهقانی، این اثر با بازی وحید آقاپور، محمد صدیقیمهر، مریم دانندهفرد و پردیس شیروانی، دغدغههای معاصر انسان ایرانی در مواجهه با کمبودها و بحرانها را بازتاب میدهد؛ امین بهروزی در این نمایش به کاوشی تازه در بستر تئاتر اجتماعی پرداخته که تماشاگر را به درنگی فلسفی درباره زندگی و معنای انتظار فرامیخواند.