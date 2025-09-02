به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر عامل ستاد دیه استان در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد (ص) گفت از ابتدای سال تاکنون ۱۲۹ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندان ازاد شده و همچنان ۳۲۵ نفر بدهکار مالی که نیازمند کمک هستند و توانایی مالی ندارند در زندان هستند.

موسوی قوام افزود:البته چون ستاد دیه نمیتواند تمام مبلغ بدهی را بپردازد از ظرفیت کمیته صلح و سازش هم استفاده می‌کند و استان کرمان تاکنون توانسته بیشترین زمینه گذشت را فراهم کند و بخشی از بدهی نیز بصورت اقساط و یا با ارائه تسهیلات پرداخت میشود تا فرد بتواند بدهی خود را بپردازد.

آقای موسوی قوام گفت در تفاهم نامه ویژه ایام ولادت پیامبر ص تا الان زمینه ازادی ۲۰ نفر را فراهم کردیم و سه میلیارد و ۲۸۰میلیون تومان نیازست که این بیست نفر آزاد شوند و ۵۰ درصد این مبلغ تا کنون فراهم شده است.

وی بیان کرد پویش به عشق پیامبر میبخشم‌ نیز راه اندازی شده تا بخش عمده ای از بدهی ها با گذشت خود شاکیان بخشوده شود.

حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان هم تاکید کرد امیدواریم دستگاه قضایی برای کسانی که به خاطر مهریه‌های هنگفت و غیر معمول به زندان می افتند،طرح و لایحه ای در نظر بگیرد و اصلاح قانونی صورت پذیرد.