استخر سرپوشیده سوسنگرد که عملیات ساخت آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود، سرانجام پس از ۱۵ سال و با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و استاندار خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عملیات ساخت استخر سرپوشیده سوسنگرد از سال ۸۹ آغاز شد و تنها استخر این شهرستان به شمار میرود.
این طرح ورزشی با حضور سیدغنی نظری معاون وزیر ورزش، سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار، حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دیگر مسئولان استانی افتتاح شد.
طرح احداث استخر سرپوشیده سوسنگرد که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، با پیگیریهای مداوم و تخصیص اعتبارات استانی و همچنین بهرهمندی از منابع مسئولیتهای اجتماعی، با صرف اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال به مرحله بهرهبرداری رسید.
این مجموعه ورزشی با مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا با امکاناتی نظیر سونا بخار، جکوزی و استخر ویژه کودکان، گامی مهم در توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان سوسنگرد و ارتقای نشاط و سلامت عمومی جوانان منطقه به شمار میرود.
چمن طبیعی فوتبال شماره ۲ شهرستان دشت آزادگان، سالن بدنسازی شهر بستان، خانه کشتی دشت آزادگان و سالن ورزشی آمادگی جسمانی بانوان از دیگر پروژههای مورد افتتاح در شهرستان دشت آزادگان است.
حضور اقشار مختلف مردمی از جمله دختران و پسران ورزشکار و جامعه ورزشی دشت آزادگان از مهمترین حواشی این مراسم بود.
بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند.