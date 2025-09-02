پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان گفت: استان آمادگی برگزاری رقابتهای بینالمللی وزنهبرداری و حمایت از اعزام ورزشکاران به رویدادهای بزرگ جهانی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده در شورای ورزش خوزستان با اشاره به اعزام ورزشکاران استان به المپیک و پارالمپیک پاریس اظهار کرد: حمایت از ورزشکاران، مربیان و داوران اعزامی به این رویدادها در دستور کار قرار دارد.
وی به ارائه تقویم فعالیتهای هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان اشاره کرد و افزود: در این جلسه، گزارشی از عملکرد طرح پیشگیری از غرقشدگی در سواحل استان توسط هیات نجات غریق و غواصی ارائه شد که پیگیر مباحث مطرحشده در سازمان امور اجتماعی کشور هستیم.
موالی زاده با هشدار درباره افزایش آمار بیماریهای غیرواگیر، بر لزوم توجه جدی به ورزش همگانی به عنوان یک ضرورت تأکید کرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه کمتحرکی عامل اصلی مشکلاتی مانند چاقی، دیابت و فشار خون در بین نسل جوان است، تصریح کرد: زمانی شور و نشاط ورزشی حتی با حداقل امکانات در کوچه پس کوچههای اهواز وجود داشت، اما امروز بچههای ما گرفتار فضای مجازی و موبایل شدهاند و تحرک آنها به شدت کاهش یافته است.
ورزش همگانی؛ بخش فراموششده زندگی
وی با انتقاد از کمبود امکانات و فرهنگسازی ناکافی در این حوزه، افزود: ورزش همگانی بخش فراموششده زندگی بسیاری از ماست. در استان ما که خواستگاه بسیاری از رشتههای ورزشی است، این امکان به خوبی فراهم نشده است.
موالی زاده بیان داشت: دستگاههای مختلفی از جمله شهرداریها و شرکتها میتوانند برای نهادینه کردن ورزش همگانی حتی در قالب پیادهروی و نرمشهای ساده کمک کنند. این امر علاوه بر سلامت جسمی، در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.
لزوم توجه به ورزش بانوان و قهرمانی
وی به موضوع ورزش قهرمانی و بانوان پرداخت و افزود: اگرچه ورزش قهرمانی در جای خود بسیار مهم است و باید برای بازگشت به جایگاه گذشته در بسیاری از رشتهها تلاش کنیم، اما موضوع ورزش بانوان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
موالی زاده با اشاره به استعدادهای درخشان بانوان در استان، اظهار کرد: باید شرایط لازم برای حمایت و ترویج ورزش بانوان فراهم شود.
استاندار خوزستان همچنین بر حمایت از تیمهای استانی به ویژه در رشته پرطرفدار فوتبال تأکید و اعلام کرد: پیگیریهای لازم برای تأمین زمین بازی برای تیمهایی مانند استقلال خوزستان انجام شده و زمین ورزشی نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.