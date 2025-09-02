پخش زنده
نخستین جشنواره گردشگری روستای خفر سمیرم در استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم گفت: روستای هدف گردشگری خفر با دارا بودن استعدادهای خدادادی و بافت فرهنگی غنی، بهعنوان یک پایلوت ملی، الگویی برای توسعه دیگر روستاهای منطقه است.
سعید سلیمانیان افزود: این جشنواره با برنامههای متنوع و جذابی از جمله افتتاح رسمی یک مهمانپذیر و دو اقامتگاه بومگردی برای توسعه زیرساختهای اقامتی و رفاهی منطقه، برپایی بازارچهای از صنایعدستی اصیل و محصولات کشاورزی و سوغات محلی همراه است.
وی گفت: این رویداد باهدف حمایت از تولیدات داخلی و راه اندازی بازار مستقیم برای هنرمندان و کشاورزان محلی، اجرای برنامههای شاد و آیینهای محلی به همراه موسیقی زنده برای زنده نگهداشتن فرهنگ و آدابورسوم بومی، برگزاری تورهای رایگان طبیعتگردی به سمت آبشار و چشمهسارهای بکر روستا و نشستهای تخصصی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، سرمایهگذاران و فعالان صنعت گردشگری برگزار میشود.
وی ادامه داد: این جشنواره از ۱۳تا ۱۴ شهریورماه در روستای هدف گردشگری خفر، بخش پادنا، شهرستان سمیرم میزبان گردشگران و علاقهمندان است.
روستای خفر با دارا بودن بافت سنتی منحصربهفرد، چشمهها و آبشارهای زلال و استقرار در دامن سلسله قلل مرتفع دنا، یکی از ظرفیتهای بینظیر استان اصفهان در عرصه گردشگری طبیعتمحور و بومگردی به شمار میرود.