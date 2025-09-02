پخش زنده
به برکت پویش به عشق پیامبر (ص) می بخشم ، حدود ۴۷ زندانی واجد شرایط در استان زنجان قرار است در ۱۷ ربیعالاول و نهایتاً تا پایان ماه ربیع، آزاد شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آستانه میلاد نور، پویشی به نام به عشق پیامبر میبخشیم، در استان اجرا میشود.
قرار است در قالب این پویش، ۴۷ زندانی جرائم غیر عمد در استان، تا روز میلاد نبی مکرم اسلام آزاد شوند.
امسال، طرح عظیمی در سطح ملی آغاز شده تا با حمایت خیرین و دستگاههای مرتبط، شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند.
در این راستا تفاهمنامهای تهیه شده و دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور امامجمعه، نماینده ولی فقیه، رئیس کل دادگستری، مسئولان محلی و خیرین در این اقدام مشارکت دارند.
بر اساس این طرح، حدود ۴۷ زندانی واجد شرایط، شناسایی شدهاند که قرار است در ۱۷ ربیعالاول و نهایتاً تا پایان ماه ربیع، به برکت این مناسبت بزرگ، آزاد شوند.