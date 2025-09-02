به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدرضا رجایی با اشاره به ظرفیت ذخیره ۲۱ تریلیون فوت مکعبی گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار داشت: پایه سکوی ۱۱A در مدت ۱۵ ماه، از مرحله طراحی تا ساخت، به طور کامل توسط مهندسان و پیمانکاران داخلی در یارد صدرا ساخته شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، این سازه در مهرماه به موقعیت ۱۱A در فاصله ۱۳۵ کیلومتری از ساحل عسلویه حمل و در محل نصب خواهد شد

رجایی گفت: در فرآیند مهندسی، تأمین کالا و ساخت این سازه، بیش از ۸۴۰ هزار نفرساعت توسط کارگران و مهندسان ایرانی صرف شده است.

با بهره برداری از دومین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که وزنی حدود ۲۳۰۰ تن و ارتفاعی ۷۶.۵ متری دارد، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز کشور افزوده می‌شود.