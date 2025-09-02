پخش زنده
پس از دو دهه دوری از میدان رقابت، تیم هاکی اصفهان جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هاکی اصفهان که در دهههای ۷۰ و ۸۰ یکی از پرافتخارترین و درخشانترین تیمهای کشور در میدانهای ملی و حرفهای به شمار میرفت، پس از سالها غیبت بار دیگر حضور خود را در سطح لیگ برتر کشور تجربه میکند.
این اتفاق در حالی رقم میخورد که دو دهه وقفه، موجب دوری هاکی اصفهان از میدانهای حرفهای شده بود و بسیاری از علاقهمندان به این رشته در انتظار بازگشت دوباره نماینده اصفهان بودند.
اکنون نخستین تیم هاکی اصفهان موفق به کسب جواز حضور در لیگ برتر شده؛ اتفاقی که نه تنها برای ورزش هاکی، بلکه برای جامعه ورزشی استان نیز اهمیت ویژهای دارد.