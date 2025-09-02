به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میرجمال ساداتی با اشاره به اینکه در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی محصولات باغی کشت شده است، اضافه کرد: از این میزان بیش از ۶۰ هزار هکتار زیر کشت سیب درختی است.

او اضافه کرد: ۳۲ مرکز خرید دارای مجوز برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی در استان، سیب درجه سه را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند.

او با یادآوری اینکه سیب صنعتی استان آذربایجان غربی ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری استان را تامین می‌کند، گفت: قیمت خرید توافقی برای سال جدید ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار ریال است.

حدود ۶۵ هزار هکتار از باغ‌های استان به محصول سیب اختصاص دارد و آذربایجان‌غربی عمده‌ترین تولید کننده سیب درختی کشور است که علاوه بر مصرف داخل استانی، مقادیر بسیاری از این محصول به کشور‌های همسایه و قفقاز صادر می‌شود.