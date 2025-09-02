برگزاری یادواره ۶ شهید روستای سیدآباد بافق
هفتمین یادواره شش شهید روستای سیدآباد بافق با حضور خانوادههای معظم شهدا، شهدای اقتدار و مدافع حرم و همچنین اقشار مختلف مردم در حسینیه این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد،
دبیر برگزاری این یادواره گفت: یادواره شهدای روستای سیدآباد هر ساله با محوریت شهدای مدافع حرم و حضور خانوادههای آنان برپا میشود.
حجتالاسلام هاشمی ترویج سیره شهدا، معرفی شهدای مدافع حرم و آشنایی نسل جوان انقلاب با آرمانهای شهدا را از اهداف اصلی این برنامه دانست و افزود: این یادواره با همکاری مردم روستا و نهادهای شهرستان برگزار میشود.
حجتالاسلام میرعلیاکبری سخنران یادواره نیز با تشریح تحولات منطقه گفت: همه باید با بصیرت و آگاهی، موضوعات و رویدادهای مهم کشور را برای مردم تبیین کنیم.
او افزود: امروز دشمنان داخلی و عوامل وابسته به استکبار و صهیونیسم تلاش میکنند میان نسل انقلاب شکاف ایجاد کنند، اما با هدایتهای مقام معظم رهبری این توطئهها بارها خنثی شده است.
میر علی اکبری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: وحدت و پیروی از رهبری مهمترین عامل صیانت از کشور است و نباید اجازه داد برخی افراد با ایجاد تفرقه در داخل، همسو با دشمنان عمل کنند.
از دیگر برنامههای این یادواره میتوان به خاطرهگویی پدر شهید مدافع حرم رسول خلیلی، برپایی نمایشگاه عکس شهدای اقتدار و اجرای مداحی اشاره کرد.
روستای سیدآباد در ۴۵ کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد و مردم این روستا با تقدیم سه آزاده و جمعی از ایثارگران در دوران دفاع مقدس، همواره حضوری پررنگ و حماسی در عرصههای مختلف، بهویژه پشتیبانی از جبههها داشتهاند.