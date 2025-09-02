پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار اصفهان طرح ۹۵۴ واحدی نهضت ملی مسکن و مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در شهر جدید فولادشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در آیین افتتاح این واحدهای مسکونی مهدی جمالی نژاد بهطور نمادین کلید چند واحد مسکونی را به مالکان تحویل داد.
همچنین با حضور معاون وزیر و استاندار اصفهان مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در فولادشهر به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه آموزشی با ۴۰ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است.
این مجموعه آموزشی را شرکت عمران شهر جدید و با هدف ارتقا و توسعه فرهنگ و آموزش فرزندان فولادشهر ساخته است.
استاندار اصفهان در حاشیه افتتاح این طرح ها، اهمیت تکمیل رینگ ریلی اصفهان را در اولویت طرحها دانست و گفت: طرحهای آموزشی و ورزشی در اولویت شهرهای جدید قرار دارند.
مهدی جمالی نژاد، طرحهای آموزشی و ورزشی را باتوجه به سرعت رشد شهرهای جدید اصفهان در اولویت دانست و افزود: شهرهای جدید نقش مهمی در جذب جمعیت مهاجر و کاهش بار کلانشهر اصفهان ایفا میکنند.
وی گفت: سرعت توسعه شهرهای جدید ما بسیار بالاست و اتفاقات مبارکی در حال رخ دادن است و بخش بزرگی از پروژههای امروز به سرانههای آموزشی و ورزشی اختصاص یافته تا نیازهای ساکنان درون شهرها تامین شود و وابستگی آنها به کلانشهر اصفهان کاهش یابد.
جمالینژاد همچنین بر اهمیت تکمیل رینگ ریلی تاکید کرد و گفت: درخواست میکنم که تکمیل رینگ ریلی اصفهان که شهرهای جدید را به هم وصل میکند، در دستور کار قرار گیرد، زیرا درصورت تکمیل این رینگ، تردد بین اصفهان و شهرهای جدید تسهیل خواهد شد و این شهرها جاذبه بیشتری برای استقرار جمعیت پیدا خواهند کرد.
وی افزود: تکمیل رینگ ریلی میتواند هدف اصلی شهرهای جدید را که همان جذب و استقرار جمعیت است، محقق کند و به راحتی میتوانیم جمعیت را از اصفهان به این شهرها منتقل کنیم و بار کلانشهر را کاهش دهیم.