فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف تعداد بیش از ۱۸۰ هزار نخ انواع مختلف سیگار خارجی فاقد مجوز در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ " فخرالدین رستم پور " در تشریح خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظامی میاندوآب، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور " میاندوآب - تبریز " به یک دستگاه خودرو سواری پژو به ظن حمل کالای قاچاق، مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۱۸۶ هزار نخ سیگار خارجی فاقد مجوز کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالا‌های مکشوفه ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ "رستم پور" در پایان خاطر نشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.