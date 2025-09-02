رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سر دفترداری اسناد و املاک امانتداری و یک شغل مقدس و حیاتی است.

سر دفترداری اسناد و املاک امانتداری و یک شغل مقدس و حیاتی

سر دفترداری اسناد و املاک امانتداری و یک شغل مقدس و حیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر بابایی در مراسم تحلیف سردفتران اسناد و املاک و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق استان در سالن اجتماعات گیت بوستان اهواز افزود: سردفتران باید در این شغل حساس جایگاه خود را بدانند و امانتدار مردم باشند و در جهت خدمت رسانی به مردم تلاش کنید.

وی تاکید کرد: یکی از رویکرد‌های مهم در شغل سردفترداری توجه به قوانین و مقررات می‌باشد و دشمن همیشه در کمین است و باید مراقبت‌های لازم در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

زمان خوب، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از مطالبات استان الکترونیکی شدن دفاتر در خوزستان است، ادامه داد: حدود ۹۵ دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق فعال هستند و به زودی ۱۳ دفتر اضافه خواهند شد.

در این مراسم ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های اندیکا و رامشیر به صورت مجازی به بهره برداری رسیدند.