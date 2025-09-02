به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی، پدیده قابل ذکر تا اواخر هفته وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود که در مرز شرقی استان وزش تندباد و گرد و خاک را هم در برخی ساعات انتظار داریم.

وی افزود: دمای هوا برای سه روز آینده تغییر محسوسی در منطقه نخواهد داشت و استقرار هوای خنک بویژه در طول شب پیش بینی می شود.

صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه استان سرپیشه با ۸ درجه سلسیوس ثبت شد و روز گذشته ایستگاه بندان با بیشنه دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرم ترین ایستگاه استان بود.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شد.

در شبانه روز گذشته هم بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده از ایستگاه درح با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.