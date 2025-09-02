پخش زنده
بزرگترین نیروگاه سقفی کشور با ظرفیت ۴ و نیم مگاوات با حضور استاندار خراسان رضوی در شهرک صنعتی چناران بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مشاور عالی استاندار و جانشین ستاد انرژیهای تجدیدپذیر خراسان رضوی گفت: این نیروگاه با ظرفیت قابلتوجه ۴.۵ مگاوات در زمینی به وسعت ۹۰ هزار مترمربع در مدت ۶ ماه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
جواد خدایی افزود: هم اکنون این واحد عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور را از آن خود کرده است آنهم در شرایطی که پیشتر، نیروگاههای سقفی با ظرفیتهای بیش از ۲ مگاوات در همین استان ساخته شده است و رکوردهای پیشین نیز به نام خراسان رضوی ثبت شده بود.