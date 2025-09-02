به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صفدر صفدری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ۹۰ درصد پسته استان در بام و صفی آباد، اسفراین و جاجرم تولید می‌شود، گفت: در استان ۷۵۰۰ هکتار پسته وجود دارد که از این سطح ۵۶۰۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور است.

به گفته صفدری پسته یک محصول راهبردی و ارزآور است که به موجب تغییر آب و هوایی حاکم در استان توسعه سطح پسته (شوری پسند بودن پسته) در دستور کار قرار دارد.

جایگزین ارقام تجاری به جای ارقام معمولی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به افزایش بهره‌وری تولید پسته در باغات پسته در استان، گفت: پارسال ۱۶ هزار اصله درخت پسته در باغات استان سرشاخه کاری شده‌اند.

صفدری اضافه کرد: با توجه شرایط اقلیمی، خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی به دنبال افزایش بهره‌وری و کیفیت هستیم.

تکمیل زنجیره تولید/ فعالیت ۶ ترمینال فرآوری

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۶ ترمینال فرآوری در استان گفت: فرآوری پسته به لحاظ افزایش کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر به موقع فرآوری و پوسته سبز از پسته جدا شود، محصول صادراتی‌تر خواهد شد.

صفدری با اشاره به آفت آفلاتوکسین در پسته گفت: خشک کردن به موقع از بروز این آفت جلوگیری می‌کند، به همین علت راه اندازی ترمینال فرآوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: در استان دو نهالستان پسته ایجاد شده است و ارقام تجاری از جمله اکبری تولید می‌شود و تلاش می‌کنیم با سرشاخه کاری ارقام تجاری را در باغات پسته استان جای گزین کنیم.

بهره برداری از سومین ترمینال فرآوری پسته در اسفراین

اسفراین و بام و صفی آباد با داشتن بیشترین سطح پسته در استان در حال تکمیل کردن زنجیره تولید است، که سومین ترمینال فرآوری پسته با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد تومان در روستای چشمه خالد آباد اسفراین در هفته دولت بهره برداری شد.

محمد بدری فرماندار اسفراین گفت: ظرفیت اسمی این طرح یک هزار تُن در سال است که با راه اندازی آن برای ۵ نفر بصورت مستقیم و برای ۳۵ نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

کشت نهال‌های پر محصول پسته در خراسان شمالی

رئیس بخش باغی و زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی گفت: نهال پسته اکبری در سنخواست، کله قوچی در بام و صفی‌آباد و احمد آقایی در اسفراین کشت شده است، بدون اینکه طرح سازگاری این ارقام در استان مطالعه شود که این امر روی باردهی و تولید تاثیر گذاشته است.

علی دادار افزود: در شهرستان جاجرم تعدادی از درخت‌های پسته وجود دارد که قدمت بیش از ۱۰۰ سال دارند یا در مناطقی از خرم‌ده، تاجیک و راز و جرگلان درخت‌های پسته وحشی مشاهده می‌شود که نشان از آن دارد که خراسان شمالی یکی از خاستگاه‌های درخت‌های پسته و تولید این خشکبار است؛ اما تحقیقاتی روی آن انجام نشده است و به همین علت یا سازگاری ندارند، یا گرده‌افشانی آنها خارج از زمان است یا اینکه زمان گل‌دهی این درخت‌ها همزمان با بارندگی‌هاست.

وی گفت: اکنون ۱۸ رقم پسته در مناطق سنخواست و کلاته ابریشم در حال بررسی است که در صورت سازگاری، پیوند در باغ‌ها انجام شود.

۱۰ محصول باغی ارز آور در کشور

در کشور ده محصول باغی وجود دارد که به ارزآوری کمک می‌کند.

خرما، پسته، زعفران، گیلاس، انگور و هلو از جمله محصولاتی هستند که کشور در جهان حرفی برای گفتن دارد.

کلام آخر:

رهبر معظم انقلاب، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی از جهت تأمین مواد غذایی و اشتغال، این بخش را دارای اولویت خواندند و گفتند: بخش کشاورزی، هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال، بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستا‌ها و برطرف کردن مشکل فروش محصولات کشاورزی روستاییان، به آن توجه کامل کرد چرا که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.