پخش زنده
امروز: -
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با سرپرست سفارت افغانستان در تهران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عسكر جلاليان معاون حقوق بشر و امور بينالملل وزير دادگستري با حقاني سرپرست سفارت افغانستان در تهران ديدار و گفتگو كرد.
معاون وزير دادگستري كشورمان در ديدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با يادآوري روابط عميق تاريخي و فرهنگي دو ملت ايران و افغانستان، بر تقويت روابط با لحاظ حسن همجواري، حفظ كرامت انساني مهاجرين و همچنين جلوگيري از توطئه دشمنان تاكيد كرد.
سرپرست سفارت افغانستان نيز در اين ديدار با اشاره به دفاع غيورانه ملت و دولت ايران در دفاع مقدس ۱۲ روزه عليه رژيم صهيونيستي، گفت: افغانستان در كنار جمهوري اسلامي ايران ايستاده و امنيت ايران را جزئي از امنيت افغانستان ميداند كه بايد از آن پاسداري نمود.
حقاني همچنين در اين ديدار با تشكر از اقدامات صورت گرفته در انتقال محكومان افغانستاني كه در ندامتگاههاي ايران در حال تحمل كيفر حبس هستند، خواستار از سرگيري انتقال اين افراد شد و اظهار داشت: از سرگيري انتقال زندانيان افغانستاني گامي مهم در اجراي موافقتنامه انتقال محكومين ميان دو كشور است كه بيش از يك دهه از امضاي آن ميگذرد.
طرفين در اين ديدار بر پيگيري و تداوم همكاريهاي فني براي تسهيل انتقال زندانيان تاكيد كردند.