رئیسجمهور با اشاره به گفتوگوهای سازنده خود با سران کشورهای حاضر در اجلاس شانگهای، گفت: مقابله با یکجانبهگرایی و تلاش برای توسعه چندجانبهگرایی از جمله اقدامات مهمی بود که در این اجلاس صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مسعود پزشکیان» امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ و در سومین روز از سفر خود به چین در راه عزیمت به پکن در گفتوگویی با اشاره به دستاوردهای شرکت در اجلاس شانگهای، اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای فرصت خوبی است که بتوانیم با سران کشورهای عضو این سازمان و همچنین اعضای شانگهای پلاس دیدار کنیم و ما نیز در حاشیه این دو اجلاس، گفتوگوهای اختصاصی و سازندهای با سران کشورهای شرکت کننده داشتیم.
رئیسجمهور افزود: در این گفتوگوها هماهنگیهای خوبی برای ایجاد تعامل بین کشورهایمان صورت گرفت. همچنین اعتراض به یکجانبهگرایی و تلاش برای توسعه چندجانبهگرایی از جمله اقدامات مهمی بود که در این اجلاس پیگیری و انجام شد.
وی با بیان اینکه باید حکمرانی جهانی براساس عدالت و انصاف، احقاق حق و به رسمیتشناختن حاکمیت تمام کشورها شکل گیرد، تاکید کرد: گفتوگوهای انجام شده در حاشیه اجلاس شانگهای موجب توسعه تعاملات در زمینههای همکاری فی مابین کشورها خواهد شد و تلاش میکنیم که این توافقات را عملیاتی کنیم.
پزشکیان که با قطار سریعالسیر با سرعت بیش از ۳۵۰ کیلومتر عازم پکن شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، تصریح کرد: تلاش و گفتوگو میکنیم که توسعه مناسبی در مسیرهای ریلی کشور صورت گیرد چرا که هم ارزانتر است و هم آلودگی کمتری برای محیط زیست ایجاد میکند و دسترسیها را نیز برای مردم آسانتر میکند.
رئیس جمهور ادامه داد: توسعه حمل و نقل ریلی کشور دستاوردهای بسیار مناسبی دارد از جمله اینکه بار ترافیک راهها را به شدت کاهش میدهد.