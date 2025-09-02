پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۹ طرح ساخت استخر در استان طی سه سال گذشته اجرا و افتتاح شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنیتمیم در مراسم افتتاح استخر دشت آزادگان با اشاره به اینکه ۱۶ شهرستان از ۳۰ شهرستان خوزستان فاقد استخر بودند، اظهار کرد: در مدت سه سال و چند ماه گذشته، چندین پروژه استخری مانند استخرهای رامشیر، شوش و ۲ استخر در شهرستان شوشتر به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: امروز نیز استخر دشت آزادگان افتتاح شد و تا قبل از پایان سال، استخرهای باغملک، هندیجان و آقاجری نیز به بهرهبرداری خواهند رسید.
بنی تمیم این اقدامات را نشانه نگاه ویژه دولتمردان نظام به جوانان و نوجوانان و بهویژه نگاه خاص استاندار خوزستان به حوزه ورزش دانست.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص استخر دشت آزادگان بیان داشت: این طرح از سال ۸۹ کلید خورده بود و از همه افرادی که در شروع آن نقش داشتند از جمله مدیران سابق ورزش استان، تشکر میکنم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تشکر از پیمانکار طرح و نقش میانجیگرانه آقای داغری نماینده مجلس در پیشبرد کار، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز تخصیص اعتبار ویژهای برای این پروژه انجام داد و خوشبختانه کار با سرعت پیش رفت.
وی افزود: امیدوارم به فضل خدا و با همت خدمتگزاران، بتوانیم بخش عمدهای از توقعات به حق مردم را برآورده کنیم.
سیدقاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان افتتاح این پروژه ورزشی را مصداق آیه «مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» دانست و افزود: با این کار، بسیاری از جوانان و خانوادههایی که در گذشته به دلیل غرقشدگی در رودخانهها داغدار میشدند، نجات خواهند یافت.
وی اجرای این پروژه را نتیجه نگاه مثبت استاندار خوزستان، همت نماینده مجلس و نظرات ارزشمند مدیرکل ورزش و جوانان استان عنوان کرد.
موسوی با اشاره به وجود سه هزار ورزشکار در این شهرستان، ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این زیرساخت ورزشی و نگاه عدالتگرایانه دولت، بخشی از مشکلات به ویژه در حوزه تنش آبی مرتفع شود و شاهد تحول سالیانه در استان خوزستان و به ویژه شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه باشند.