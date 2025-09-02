کتاب جای‌نامه‌های یزد نوشته دکتر رضا ملاحسینی اردکانی، درباره وجه‌تسمیه نام‌های محلات و شهرستان‌های یزد رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین رونمایی از کتاب جای‌نامه‌های یزد نوشته دکتر رضا ملاحسینی اردکانی با حضور جمعی از پژوهشگران و علاقه‌مندان در کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد در این مراسم گفت: این کتاب حاصل سال‌ها پژوهش نویسنده درباره وجه‌تسمیه نام‌های محلات و شهرستان‌های یزد است که با استناد به منابع معتبر گردآوری شده است.

محمدمحسن رفیعی افزود: جای‌نامه‌های یزد در ۳۴۵ صفحه منتشر شده و مقدمه آن به قلم دکتر محمدحسین پاپولی نگاشته شده است. این اثر ارزشمند با دقت علمی بالا تدوین شده و یکی از منابع مستند در حوزه نام‌شناسی و تاریخ محلی استان یزد به شمار می‌رود.

رفیعی ادامه داد: دکتر ملاحسینی از سال ۱۳۹۰ نگارش این اثر را آغاز کرده و سرانجام در سال ۱۴۰۲ آن را به چاپ رسانده است.

در حاشیه این نشست، مهندس امیری نیز به بررسی سکه‌های تاریخی از دوران باستان تا معاصر پرداخت و یافته‌های پژوهشی خود را به مخاطبان ارائه کرد.

این برنامه به عنوان صد و دومین نشست از سلسله‌برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دوشنبه‌های رهایی در کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.