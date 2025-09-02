تیم والیبال جوانان ایران که موفق به کسب مقام قهرمانی جهان شده بود، بامداد امروز (سه‌شنبه یازدهم شهریور) با استقبال معاون وزیر ورزش و رئیس فدراسیون والیبال وارد تهران شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، نهم شهریور با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملی‌پوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.

تیم والیبال جوانان ایران ساعت ۳:۴۰ دقیقه بامداد امروز (سه‌شنبه یازدهم شهریورماه) با استقبال محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شدند.

نمایندگانی از هیات رئیسه بانک پارسارگاد، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون والیبال، پیمان اکبری سرمربی تیم ملی ب، مصطفی کارخانه مشاور عالی فنی و بسیاری از علاقمندان به والیبال و خانواده بازیکنان و کادر فنی نیز در مراسم استقبال از قهرمانان جهان حضور داشتند.

تیم والیبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان موفق به شکست قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی، کانادا و لهستان شد و در مراحل حذفی این رقابت‌ها تیم‌های آرژانتین، چین، آمریکا و ایتالیا از پیش رو برداشت تا برای سومین بار قهرمان جهان شود.

عمران گوک جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طا‌ها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان بودند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور)، کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات بودند.