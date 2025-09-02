به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار لنده در نشست شورای آرد و نان این شهرستان با اشاره به اینکه در لنده مشکلی در تأمین آرد وجود ندارد گفت: روند توزیع آرد درسطح این شهرستان به‌صورت سنتی است و باید اصلاحات لازم انجام شود.

سید محمد تقوی با بیان اینکه روند توزیع آرد در سطح شهرستان رویه‌ای نادرستی است و باید اصلاح شود، افزود: برای جلوگیری از توزیع نادرست آرد به مدیریت صحیح مصرف، نیازسنجی و راستی‌آزمایی نیاز است.

تقوی خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع توزیع آرد در سطح شهرستان لنده شد و اضافه کرد: اگر این رویه اصلاح نشود، متولیان توزیع آرد در سطح شهرستان باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به‌ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی راستی‌آزمایی توزیع آرد در لنده گفت: این کارگروه قرار لازم است هرچه سریع‌تر تشکیل، تا آمار دقیق و به‌روز در خصوص جمعیت شهرستان استخراج شود و توزیع عادلانه آرد به‌صورت علمی انجام پذیرد.

فرماندار شهرستان لنده خواستار برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه توزیع آرد شد و افزود: تا کنون گزارشی مبنی بر قاچاق آرد در شهرستان به‌صورت رسمی دریافت نشده، و در صورت ارئه گزارشی مستند در این زمینه، با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

تقوی با اشاره به اینکه قاچاق آرد خط قرمز دستگاه‌های متولی است، گفت: روستا‌هایی که به‌تازگی شناسه روستایی دریافت کرده‌اند مانند دلی خیار کار و مهره باید سهمیه آردشان تعیین تکلیف شود تا این خدمات نیز به این مناطق برسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه به موضوع کیفیت آرد اشاره کرد و گفت: سهمیه آردی که در اختیار ۶ شهرستان گرمسیری استان قرار می‌گیرد، از بهترین گندم‌های خوزستان و گچساران تهیه می‌شود و دارای استاندارد اجباری است.

ابوالحسن صداقت کیش افزود: اداره کل استاندارد به طور مرتب از خطوط تولید کارخانه‌ها و همچنین از خبازی‌ها نمونه‌برداری می‌کند و تاکنون گزارشی مبنی بر بی‌کیفیتی آرد دریافت نشده است.

صداقت کیش با بیان اینکه به زودی سامانه راستی‌آزمایی در حوزه توزیع آرد در سطح استان راه اندازی می‌شود افزود: درقالب این سامانه خرید آرد با کارت‌بانکی انجام می‌شود تا تخلفات احتمالی شناسایی شود.

وی اضافه کرد: براساس تراکنش کارت میزان آرد خریداری شده مشخص این موضوع مانع از سوءاستفاده و توزیع ناعادلانه آرد می‌شود.