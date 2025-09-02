به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در گفت‌و‌گو با واحد صداوسیمای مرکز استان، با اشاره به اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی محصولات باغی کشت شده است گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۹۵۰ هزارتن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که ۳۵۰ هزارتن آن سیب درجه ۳ می‌باشد.

ساداتی افزود: برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی دراستان ۳۲ مرکز خرید دارای مجوز سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: قیمت توافقی برای سال جدید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود.

گفتنی است، سیب صنعتی استان آذربایجان غربی ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری استان را تامین می‌کند.