فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز در برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان درباره دستاورد‌های سفر رئیس‌جمهور به چین و اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مهاجرانی در خصوص تغییر نقش این سازمان گفت: شانگهای دیگر صرفاً یک نهاد همکاری اقتصادی نیست، بلکه به یکی از ارکان شکل‌دهنده نظم نوین جهانی تبدیل شده است؛ نظمی که در آن غرب تنها بازیگر تعیین‌کننده نیست.

مهاجرانی در ادامه افزود: ایران با عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای فرصتی تاریخی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی، انرژی، دیجیتال، محیط زیست، علم و فرهنگ پیش‌رو دارد.

وی افزود: این عضویت همچنین می‌تواند بستری برای مشارکت ایران در تأمین امنیت منطقه، انرژی، مبارزه با تروریسم و بهره‌برداری از کریدور‌های تجاری شرق به غرب از طریق چابهار و آسیای مرکزی باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به نگرانی‌ها درباره مکانیزم ماشه نیز گفت: بخشی از نگرانی‌ها طبیعی است، اما باید بدانیم حجم قابل توجهی از فشارها، روانی است. دستگاه دیپلماسی کشور فعالانه تلاش می‌کند تا جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرد و حقانیت ایران را اثبات کند.

بیشترین فشار را در دوره تحریم‌ها تحمل کردند و دولت با همه توان خود به‌دنبال کاستن از این فشارهاست.

مهاجرانی به بحران برق نیز اشاره کرد و گفت: کشور در پنجمین سال خشکسالی قرار دارد و نیروگاه‌های آبی به‌دلیل کم‌آبی از مدار خارج شده‌اند ؛ در عین حال به‌دلیل نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق بخش خصوصی نیز کمتر وارد این حوزه شده است و این دو عامل موجب فشار بر شبکه برق کشور شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی تأکید کرد: دولت نه به‌دنبال انزواست و نه وابستگی مطلق، رویکرد دولت همکاری متوازن و چندجانبه‌گرایی در روابط خارجی است.

در پایان مهاجرانی از اقدامات فرهنگی مانند برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان با شعار «بازگشت به زندگی» حمایت کرد و آن را نمادی از ایستادگی و نشاط اجتماعی در برابر جنگ روانی دشمن دانست.